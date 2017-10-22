كانا يحاولان الوصول لبريطانيا .. بلجيكا : السجن للاجئين تسللا إلى ميناء و شربا زجاجتين من النبيذ في المقطورة التي اختبأا فيها

كانا يحاولان الوصول لبريطانيا .. بلجيكا : السجن للاجئين تسللا إلى ميناء و شربا زجاجتين من النبيذ في المقطورة التي اختبأا فيها

قضت محكمة بروخا البلجيكية بسجن لاجئين، بسبب اقتحامها لمقطورة في ميناء زيبروخا البلجيكي، أثناء محاولتهما الوصول إلى بريطانيا، نهاية شهر نيسان الماضي.

وقالت صحيفة “كناك” البلجيكية، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين، المغربي (عادل.هـ 32 عاماً)، والمكسيكي (سعيد.هـ 28 عاماً)، قد شربا زجاجتي نبيذ بالكامل، وكانا عنيفين عند اعتقالهما.

وقام مغربي قاصر أثناء هربه بإلقاء زجاجة نبيذ على الشرطة، لكن تم اعتقاله.

وبحسب الصحيفة فإن اللاجئين شربا زجاجتي نبيذ إيطالي وردي بالكامل، وتبولا فيها، ولم يكن لهذا الأمر أثر عليهم، إلى أن تم العثور عليهم “مجدداً”، متسللين إلى داخل مقطورة.

وحكم على الاثنين بسبب تسللهما إلى الميناء بالسجن لستة أشهر، بينما طالبت النيابة العامة بسجن عادل لمدة سنة فعالة، بسبب التسلل والعنف، فضلا عن وجود أحكام مسبقة لديهما.

وكان عادل قد أنكر أنه شرب النبيذ، وبحسب محاميه، فإن موكله حاول فقط الوصول إلى إلى بريطانيا، بينما صرح المتهم بأن سلوكه العنيف كان بسبب استخدامه الزائد للأدوية.

المصدر : KW