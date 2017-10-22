مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي : مشروع إيران لإنقاذ الأسد يكون في خطر كبير إن حاولت المساس بإسرائيل

22 أكتوبر، 2017
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تطرق مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال عاموس يدلين، اليوم الجمعة، إلى تهديدات رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، معتبرًا أن شعور الثقة هذا نابع من تحالفها مع روسيا ومن عدم قيام اميركا بدورها في المنطقة.

وغرد يدلين على حسابه في “تويتر” أن “الخطابات الإيرانية علامة مقلقة بسبب شعور الثقة النابع من الدعم الروسي والفراغ الذي تركه الأميركان في الشرق الأوسط.

وأشار يدلين، بحسب ما نقل موقع “عرب 48” الفلسطيني، إلى أن تهديدات رئيس الأركان الإيراني “تدل على أنه لا يعي أن مشروع إيران لإنقاذ بشار الأسد في سورية سيكون في خطر كبير في حال حاولت إيران المساس بإسرائيل”.

ولفت يدلين إلى أن “سورية هي منطقة عمليات عسكرية قريبة، وإسرائيل ماهرة في تنفيذ عمليات ناجعة فيها، اما بالنسبة لإيران، فسورية ملعب بعيد وغير ملائم، القدرة الإيرانية على المساس بإسرائيل محدودة جدًا، وحتى اليوم لم تخاطر إيران بذلك، بل أرسلت وكلاء لها. مع ذلك، من المهم أم نفحص طوال الوقت محاولة إيران تغيير قواعد اللعبة”.

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3 آراء على “مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي : مشروع إيران لإنقاذ الأسد يكون في خطر كبير إن حاولت المساس بإسرائيل”

  1. يعني تعترفو إنكو انتو اللي عم تحمو المجرم بشار وعم تضغطو على كل الدول عشان يبقى يقتل السوريين السنة ياولاد الكلب ، انتو يلي أرسلته روسيا للدفاع عن مجرم الحرب المطلوب دوليا بشار الاسد ، لكن الله كبير وان شالله تنهار اسرائيل قريبا ويسقط المجرم

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  2. كذب وتضليل اعلامي لم تكن ايران يوما عدوه لاسرائيل او حتى لليهود بل هي عدو للمسلمين فقط وفضيحة ايرانجيت والتجاره عن طريق البحر والشركات الاسرائيليه في ايران تثبت ذلك روح العب غيرها اما بشار بالنسبه لاسرائيل ولد مدلل يحقق لها ماتريد دون اي خسائر وهذه التصريحات متفق عليها بكل تأكيد واذا انتهى دوره تصرفه بطريقتها الخاصه

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  3. لاتخف أيها الجنرال الغضنفر، إيران تعلم من أين تؤكل الكتف ولن ترميكم إلا بالورود والزهور وماء الزعفران فقط عندما يحين الوقت.

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