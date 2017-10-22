هلال هلال : الرقة ستعود إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش و القوات المسلحة

قالت وسائل إعلام موالية، إن هلال هلال، الأمين القطري المساعد لحزب البعث، أكد أن “الرقة ستعود إلى حضن الوطن”.

جاء ذلك خلال “تفقد مناطق الرصافة وجعيدين وحقل نفط الثورة (الحباري)” حيث التقى بأهال من القرى التي سيطر عليها النظام، في ريف المحافظة.

وقال هلال، يوم الخميس (19/10)، إن “محافظة الرقة كانت أنموذجاً بالمحبة والإخاء التي جمعت أهاليها على حب الوطن وفيها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن قبل أن تطالها يد الإرهاب والمجموعات المسلحة التكفيرية التي عاثت فيها فساداً وهجرت أهاليها ودمرت الحجر، وستعود هذه المحافظة الخيرة إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش والقوات المسلحة التي تواصل تسطير أروع ملاحم البطولة والفداء لتحرير مناطقها وبلداتها من رجس الإرهاب”.

وأضاف: “نفتخر بأهالي محافظة الرقة الشرفاء الذين تلاحموا مع أبطال الجيش العربي السوري خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد لافتاً إلى أن الإرهاب التكفيري عاث فساداً وتخريباً بآثار هذه المحافظة العريقة وخاصة الرصافة التي شهدت عبر التاريخ حياة التعايش الديني والإخاء بين الإسلام والمسيحية وهذا دليل على همجية الفكر الظلامي الذي اجتاحها لأن الآثار هي ملك للبشرية جمعاء”.