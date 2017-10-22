هلال هلال : الرقة ستعود إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش و القوات المسلحة

22 أكتوبر، 2017
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قالت وسائل إعلام موالية، إن هلال هلال، الأمين القطري المساعد لحزب البعث، أكد أن “الرقة ستعود إلى حضن الوطن”.

جاء ذلك خلال “تفقد مناطق الرصافة وجعيدين وحقل نفط الثورة (الحباري)” حيث التقى بأهال من القرى التي سيطر عليها النظام، في ريف المحافظة.

وقال هلال، يوم الخميس (19/10)، إن “محافظة الرقة كانت أنموذجاً بالمحبة والإخاء التي جمعت أهاليها على حب الوطن وفيها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن قبل أن تطالها يد الإرهاب والمجموعات المسلحة التكفيرية التي عاثت فيها فساداً وهجرت أهاليها ودمرت الحجر، وستعود هذه المحافظة الخيرة إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش والقوات المسلحة التي تواصل تسطير أروع ملاحم البطولة والفداء لتحرير مناطقها وبلداتها من رجس الإرهاب”.

وأضاف: “نفتخر بأهالي محافظة الرقة الشرفاء الذين تلاحموا مع أبطال الجيش العربي السوري خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد لافتاً إلى أن الإرهاب التكفيري عاث فساداً وتخريباً بآثار هذه المحافظة العريقة وخاصة الرصافة التي شهدت عبر التاريخ حياة التعايش الديني والإخاء بين الإسلام والمسيحية وهذا دليل على همجية الفكر الظلامي الذي اجتاحها لأن الآثار هي ملك للبشرية جمعاء”.

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6 آراء على “هلال هلال : الرقة ستعود إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش و القوات المسلحة”

  2. اتت داعش الارهابية وبمساندة من كل قوى الشر في العالم وانتزعت الرقة من يد ابنائها ومن الثوار الذين خلصوها من يد النظام المجرم ثم اتت البي كي كي وارهابيي اوجلان وبمساندة الامريكان لتنتزعها او تستلمها بتعبير ادق من داعش والان يتبجح ارهاب البعث والاسد باعادتها الى ظلم النظام
    سلام على الرقة التي دمرتها يد الارهاب وسلام على اهلها الذين قتلهم الارهاب وشردهم وان عادت الرقة فلن تعود الا الى سوريا الحرة والنظيفة من ارهاب النظام وداعش والبي كي كي وكل من يساندهم ونعلم انهم كثيرون

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  4. بشبوش هو الذي سلَّم “الرقة الحبيبة” إلى إرهابيي داعش لكي يقول للعالم: هذا هو البديل عني! هل يُعقل أن بضع مئات من الإرهابيين يستطيعون بأسلحتهم الخفيفة أن ينتزعوا مدينة فيها الفرقة 17 (وقوامها 12 جندي وضابط) واللواء 93 (في عين عيسى) ومطار الطبقة؟

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  6. قصدك بفضل صرماية الروس .. لانو من الواضح حتى لاهل المريخ انو الجيش والقوات المسلحة شي كتير جردوني .. وكما قال الرئيس الخالد حافظ الاسد: جيشنا جيش السلام .. لانو فعلا ماخرج حرب ..

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