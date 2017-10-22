وزارة الدفاع الروسية : التحالف الدولي يخصص أموالاً للرقة لإخفاء آثار القصف الوحشي و قتل المدنيين

أعربت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن “قلقها العميق” إزاء إعلان الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تخصيص تمويل بشكل عاجل لمدينة الرقة السورية بعد السيطرة عليها من يد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله “إن الرقة لم تلبث أن تلتقط أنفاسها من قصف التحالف الدولي، حتى تعالت التصريحات في واشنطن وباريس وبرلين تدعو إلى تقديم تمويل عاجل بقيمة عشرات ملايين الدولارات واليوروهات، بزعم أن هذه الملايين يجب أن تصرف لإعادة الحياة السلمية في المدينة”.

وتابع قائلًا، “علينا الترحيب بهذا التجاوب، لكن ذلك يثير بعض التساؤلات”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن بلاده ناشدت خلال السنوات القليلة الماضية العواصم الأمريكية والأوروبية لإرسال مساعدات إنسانيه إلى سوريا لكن لم نلق منهم أي تجاوب”.

وتساءل المتحدث “ما الذي دفع الغرب الآن لتقديم المساعدات بشكل عاجل بالتحديد لمدينة الرقة فقط؟”.

وفسّر كوناشينكوف ذلك بـ “الرغبة في إخفاء آثار القصف الوحشي لطيران التحالف الدولي والأمريكي ودفن آلاف المدنيين المحررين من تنظيم “داعش” تحت الأنقاض في الرقة”.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، بتحرير الرقة، مؤكدًا تخصيص بلاده مبلغ 15 مليون يورو إضافية مع حلول نهاية هذا العام من أجل مساعدة المدنيين في المناطق المحررة.

كما خصصت بريطانيا أكثر من 13 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في الرقة بعد تحريرها من مقاتلي “داعش”، بحسب وكالة أسوشيتد برس. (ANADOLU)