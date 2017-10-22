وزير الاقتصاد اللبناني : ” الأزمة السورية كلفتنا 18 مليار دولار “

22 أكتوبر، 2017
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، أن تكلفة “الأزمة السورية” على الاقتصاد اللبناني بلغت 18 مليار دولار من عام 2011 حتى عام 2017، استنادا إلى أرقام وإحصاءات حول النازحين في لبنان مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، إن الناتج المحلي انخفض من 8 في المئة عام 2011 الى 1 في المئة عام 2017.

وأضاف خوري “فاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفا، وأصبحت نسبة البطالة حسب الإحصاءات عند اللبنانيين 30 في المئة وزادت نسبة الفقر 53 في المئة في الشمال، 48 في المئة في الجنوب و30 في المئة في البقاع″.

وأشار إلى أن معدل الراتب للنازح السوري بلغ 278 دولارا أي بنسبة 50 في المئة أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني. وأشار إلى أن لبنان يستقبل نسبة لعدد سكانه النسبة الأعلى للنازحين في العالم وهي 35 في المئة.

وأضاف “الأزمة السورية زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40 في المئةK وتعاني المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية حادة خصوصا أنها قبل العام 2011 كانت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف الاستشفاء للمواطنين اللبنانيين”.

ولفت إلى الضغط الذي يشكله النازحون على قطاع التعليم “إذ وصل عدد الطلاب السوريين إلى 200 ألف طالب”. (DPA)

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6 آراء على “وزير الاقتصاد اللبناني : ” الأزمة السورية كلفتنا 18 مليار دولار “”

  1. لعمى اللي ضربل لعمي لبنان كلها ما تسوى 1 مليار فعلا حمار اللي ربطك الجحش وتركك من دون رباط

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  2. 18 مليار هي ميزانية لبنان من وقت الاستقلال
    الظاهر السعودية بدها تقدم مساعدات والمنافسة بين الأردن و لبنان على المساعدات

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  3. العمى يضربك ضرب شو غبي .. كل لبنان ما بتسوى 18 مليار ,, ليش انتو يا حرمية يا فجعانين عم توصلو المساعات للسوريين هزلت عشنا و شفنا..

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  5. لو طلعوا السوريين من لبنان, لكان اقتصاد لبنان “اذا كان في اقتصاد” قد إنهار
    بلد حكومته شلّة شحّادين ومتسوّلين, وشعبه شلّة عنصريين تافهين, وأحزابه تجار مخدرات منحرفين, وجيشه بطل الكليبات وشاطر بس عاللاجئين, يعني بلد عايش ع رحمة الله بس وبحسنة هالسوريين بس.

    تبا

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  6. ازمات لبنان كلفت سورية اضعاف مضاعفة
    اخصمون وادفع الباقي
    لك حسافة على كل نقطة دم نزلت بلبنان بسبب الاسد وابوه والحيوانات الباقيين بلبنان متل حزب اللات

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