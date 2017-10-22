وزير الاقتصاد اللبناني : ” الأزمة السورية كلفتنا 18 مليار دولار “

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، أن تكلفة “الأزمة السورية” على الاقتصاد اللبناني بلغت 18 مليار دولار من عام 2011 حتى عام 2017، استنادا إلى أرقام وإحصاءات حول النازحين في لبنان مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، إن الناتج المحلي انخفض من 8 في المئة عام 2011 الى 1 في المئة عام 2017.

وأضاف خوري “فاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفا، وأصبحت نسبة البطالة حسب الإحصاءات عند اللبنانيين 30 في المئة وزادت نسبة الفقر 53 في المئة في الشمال، 48 في المئة في الجنوب و30 في المئة في البقاع″.

وأشار إلى أن معدل الراتب للنازح السوري بلغ 278 دولارا أي بنسبة 50 في المئة أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني. وأشار إلى أن لبنان يستقبل نسبة لعدد سكانه النسبة الأعلى للنازحين في العالم وهي 35 في المئة.

وأضاف “الأزمة السورية زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40 في المئةK وتعاني المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية حادة خصوصا أنها قبل العام 2011 كانت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف الاستشفاء للمواطنين اللبنانيين”.

ولفت إلى الضغط الذي يشكله النازحون على قطاع التعليم “إذ وصل عدد الطلاب السوريين إلى 200 ألف طالب”. (DPA)