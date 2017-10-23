أحدثها لفتى سوري .. ألمانيا : ازدياد حوادث التحرش في مدينة ” كيمنيتس “

قام فتى سوري، في مدينة كيمنيتس، بولاية ساكسونيا الألمانية، عصر الخميس الماضي، بالتحرش بامرأة، تبلغ من العمر 31 عاماً.

وقال موقع “تاغ 24” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المرأة كانت متوجهة إلى منطقة بفورتنشتيغ، عندما اقترب منها الفتى (14 عاماً)، وبدأ بلمس جسدها فجأة.

وأضاف الموقع أن الفتى قام بوضع ذراعه حول المرأة، وأمسكها بإحكام، وقام بتقبيلها، إلا أنها قاومته وتمكنت من تخليص نفسها، ومن ثم هربت، لتقوم بعد ذلك بإبلاغ الشرطة على الفور، والتي قامت بدورها بالانتشار وسط المدينة، وتمكنت من اعتقال المشتبه به.

وفي الوقت الذي كان عناصر الشرطة يقومون بتسجيل البلاغ، اتصلت شابة (17 عاماً) بالشرطة، وسجلت بلاغاً بتعرضها للتحرش، وقالت إنها تعرضت للملامسة والمضايقة من قبل شاب عصر الثلاثاء الماضي، بالقرب من مبنى المحكمة.

كما تم تسجيل ثلاث بلاغات تحرش أخرى، بمدينة كيمنتس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حيث كانت الضحية الأولى فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، باتجاه طريق دويبنرس.

وبالقرب من المحكمة بالاتجاه المؤدي لشارع هوهه، وقعت فتاة (17 عاماً) ضحية لحادثة تحرش أخرى، وفي البلاغ الثالث تم تسجيل اعتداء على فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، بمنتزه كونكور ديابارك.

ولم يذكر الموقع أية معلومات حول المشتبه بهم، في تلك الاعتداءات.

المصدر : TAG 24