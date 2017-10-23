أكثر من مليون مشاهدة خلال يوم واحد لمطاردة بطولية قامت بها عائلة مصرية لإنقاذ شاب سوري من الخطف ! ( فيديو )

أكثر من مليون مشاهدة خلال يوم واحد لمطاردة بطولية قامت بها عائلة مصرية لإنقاذ شاب سوري من الخطف ! ( فيديو )

انتشر على نحو واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في مصر، مقطع مصور يظهر مطاردة بطولية لعائلة مصرية، نجحت في إفشال محاولة اختطاف شاب سوري.

وحظي فيديو المطاردة الذي نشرته “يارا علاء الدين”، مساء الأحد، بأكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة، إلى جانب أكثر من 28 ألف مشاركة.

وروت ناشرة المقطع المصور ما حدث معها، قائلة: “لم أكن أتخيل أن أجد نفسي في هذا الموقع مع مع ابني وأمي وأبي وأختي .. كنا في شارع حسنين هيكل ولاحظنا سيارة يقودها ملثم، وبداخلها شخص يركل بأقدامه، ما دفع والدي للحاق بالسيارة، وبدأت بالصراخ للفت نظر المارة علهم يقدمون المساعدة”.

وأضافت: “بدأ شبان باللحاق بالسيارة، أحدهم بدراجة نارية، واستطعنا في النهاية الإمساك بهم، ليظهر أن المتختطف شاب سوري، وقد كنت اعتقدت أنه فتاة”.

وتابعت: “بغض النظر عن الإصابات التي لحقت بنا وبسيارتنا حيث كنا نقوم بالاصطدام بسيارة الخاطفين في محاولة لإيقافها، قمنا بانتظار الشرطة وقدمنا إفاداتنا، فيما تمكن شبان من اللحاق بالمختطفين الملثمين والإمساك بهم”.

وعن الشاب قالت: “الشاب في العشرينيات من عمره، وكان قد تعرض لضرب مبرح من قبل خاطفيه، ولم يكن قادراً على الكلام حينها”.

وختمت معلقة على التعليقات المعجبة بما فعلت، بالقول: “أشكركم على الدعوات الجميلة، ولو لم نستطع إنقاذ الشاب، لما استطعت النوم طوال حياتي، ولولا والدي لما استطعنا الإمساك بهم”.