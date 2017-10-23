ألمانيا : الشرطة توقف ” زفة عروس ” بسبب ” التفحيط ” و إطلاق النار ! ( فيديو )

أوقفت الشرطة الألمانية، “زفة عروس”، بمدينة بون، بولاية شمال الراين، بسبب “التفحيط” وإطلاق النار.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المشاركين في زفة العروس، قاموا بالتفحيط، وإطلاق النار من مسدسات خلبية.

وقام شهود عيان بالاتصال بالشرطة، والتي أرسلت بدورها دورية كبيرة، قامت بإيقاف القافلة الطويلة، والتي كانت ذاهبة باتجاه مدينة كولن.

وتمكن حاملوا المسدسات من الهرب من الشرطة، فيما قامت بتدقيق الأوراق الثبوتية للأشخاص الأخرين، في الـ15 سيارة متبقية، وألقت القبض على شاب (23 عاماً)، بالصدفة، حيث وجدت بحقه حكماً مسبقاً بالسجن لمدة ستة أشهر، بتهمة الإخلال بالسلم العام.

وصرحت الشرطة : “مع كل التقدير والتفهم للعرس، إلا أن إطلاق النار في الأعراس ممنوع في ألمانيا”.

وبعد التدقيق، أكملت القافلة طريقها، إلا أن الشرطة قامت بخطوة تحذيرية، وأخبرت نظيرتها في كولن، عن القافلة القادمة باتجاههم.

المصدر : BILD