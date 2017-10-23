ألمانيا : امرأة ” متحولة جنسياً ” تصبح قائدة لكتيبة في الجيش ( فيديو )

عينت امرأة متحولة جنسياً كقائدة لكتيبة في الجيش الألماني الاتحادي، في بلدية شتوركو، بولاية براندنبورغ.

وقالت قناة “آر بي بي” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الضابط برتبة مقدم، انستاسيا بيفانغ، تعد أول امرأة متحولة جنسياً على نطاق ألمانيا، تقود كتيبة في الجيش الاتحادي، بالإضافة إلى أنها تملك سيرة ذاتية من نوع خاص، حيث كانت تعمل في الجيش الاتحادي كرجل، فيما أصبحت الآن تتولى قيادة الكتيبة بمدينة شتوركو كامرأة.

وقالت المقدم بيفانغ إنها اتخذت قراراً جريئاً بتحولها للجنس الآخر، حيث أنها لم تشعر بأن الذكورة مناسبة لها، لذلك أجرت عملية التحول الجنسي.

ولم يكن هذا التنوع الجنسي الأول من نوعه في هذه الكتيبة، فقد كان سلف بيفانغ، نورستن نيمان، مثلي الجنس أيضاً.

وحول منصبها الجديد، كقائد للكتيبة، قالت انستاسيا: “ربما ستكون هناك مسافة معينة بيني وبين زملائي في البداية، لكنها سوف تتقلص بالجهود التي سأبذلها مع الجنود”.