ألمانيا : بدء محاكمة لاجئ سوري قتل موظفاً في الصليب الأحمر طعناً بالسكين

بدأت محاكمة لاجئ سوري، قام في حزيران الماضي، بقتل أخصائي نفسي، طعناً، بمدينة ساربروكن، بولاية سارلاند الألمانية.

وسائل إعلام ألمانية قالت، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري محمد.أ (27 عاماً)، يقف أمام محكمة ساربروكن، بتهمة قتل أخصائي نفسي، في المركز النفسي التخصصي، التابع للصليب الأحمر الألماني.

ووقعت الحادثة، في السابع من حزيران من هذا العام، حيث قتل الأخصائي، الذي يعمل مع فريق أمل، منذ 2014، ومتخصص في التعامل مع حالات اللاجئين النفسية الصعبة، جراء الحرب.

وبحسب الدعوى المرفوعة من قبل الادعاء العام الألماني، فإن الشاب قام بإلقاء السلام على الضحية وسلم عليه باليد، ثم قام بشكل سريع بطعنه بسكين، مرتين.

وترك الحادث صدمة كبيرة، خصوصاً بين زملاء الضحية، حيث قال المتحدث باسم الصليب الأحمر، مارتين إيربلدينغ: “أصبحوا هم بحاجة لرعاية نفسية، جراء ما حصل”.

وتم اتخاذ إجراءات احترازية أكبر، بعد الحادث، حيث تم نقل المكتب إلى مبنى آخر، وقاموا بفصل غرف الأخصائيين عن غرف الانتظار، كما تم إخضاعهم لدورة احتواء تصعيد.

وحتى الآن، لم تتم معرفة أسباب الحادث، ولا توجد أية معلومات أو خلفيات عنه، فيما يقطن المتهم حالياً، بمصحة نفسية، ولم يصرح بشيء حتى الآن.

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