السعودية تنفي زيارة ولي عهدها لإسرائيل سراً

نفت السعودية، الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، التي وصفتها بأنها “معادية”، من أن أحد مسؤوليها زار إسرائيل سراً، مؤكدة أن “هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة”.

النفي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه).

ويأتي النفي بعد أيام من خبر نشرته وكالة أنباء غربية؛ حيث نقلت عن مسؤول إسرائيلي (رفض الكشف عن اسمه) أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، زار إسرائيل سرا الشهر الماضي.

وتعقيبا على ذلك، قال المصدر المسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن “الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولين في المملكة العربية السعودية زار اسرائيل سراً ، عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأضاف المصدر أن “السعودية كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن”.

ودعا وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله”.

وأكد المصدر أنه “لن يتم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات والأخبار المعروف أهدافها ومن وراءها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلاً ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب المعادي تجاه المملكة العربية السعودية ومسؤوليها في هذا الخصوص”. (ANADOLU)