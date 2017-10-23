سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 23 \ 10 \ 2017

23 أكتوبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الاثنين 23 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17400
الدولار
488
 491
اليورو
583
 585
الليرة التركية 138 140
الدرهم الإماراتي 128 130
الليرة اللبنانية 0.331 0.333
الريال السعودي 127 128
الدينار الأردني 694 696

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رأي واحد على “سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 23 \ 10 \ 2017”

  1. هل صحيح انه لايجوز تحويل اكثر من 2500 ريال سعردي الي سوريا عن طريق ويسترن يونيون. واذا كان الامر كذلك ، فما الهدف منه. هل الهدف تقاضي رسوم مضاعفة وتقاسمها مع من اصدر هذا القرار الخرائي.

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