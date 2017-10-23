بالفيديو .. ” ببغاء ” ينطق بعض السور القرآنية و الشعر

كثيراً ما نسمع عن طيور ببغاء تستطيع أن تنطق بعدد من الجمل والكلمات ويحتاج ذلك إلى تدريب طويل حتى تتمكن هذه الطيور الجميلة والتي تتسم بذكاء كبير أن تقوم بذلك قد لا تستطيع النطق بجمل طويلة كالإنسان.

لكن نجح رجل يدعى حسين السوالمة الذي يعمل فنياً بمختبر للأسنان في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمان هاوٍ لتربية الطيور بجميع أنواعها لا سيّما طائر الببغاء من نوع كاسكو من تعليم طائره آيات قرآنية و بعض بيوت الشعر.

وقد بدأ السوالمة بتربية أحد الببغاوات منذ قرابة الـ6 سنوات، وأعطاه اسم مدلل، وتمكن خلال فترة تربيته لمدلل، أن يعلمه نطق 3 سور قرآنية وهي ” المسد والكوثر والإخلاص “، بالإضافة إلى الشهادتين، والعديد من الجمل الدينية مثل “ما شاء الله عليك، الله أكبر، أستغفر الله”، وغيرها من هذه الجمل،

كما نجح المدرب في تعليم الببغاء 350 كلمة، محطماً الرقم القياسي العالمي في هذا المجال بقرابة الـ30 كلمة، وحظي الببغاء بقرابة مليون مشاهدة حين قام أحد شيوخ الدين في أستراليا بنشر بعض الفيديوهات له وهو يقرأ السور القرآنية التي يحفظها والجمل التي يستطيع نطقها.