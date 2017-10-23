بشار الأسد يستقبل عناصر منتخبه تمهيداً لتكريمهم على فشلهم بالتأهل للمونديال ( صور )

بشار الأسد يستقبل عناصر منتخبه تمهيداً لتكريمهم على فشلهم بالتأهل للمونديال ( صور )

نشرت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” الناطقة باسم بشار الأسد، الاثنين، صوراً تجمع الأخير بعناصر منتخبه بكرة القدم.

وكان على رأس الحاضرين، اللاعبان فراس الخطيب وعمر السومة، اللذان قدما من الكويت والسعودية للمشاركة في احتفالية فشل المنتخب باستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصفحة توقيع بشار الأسد على قميص المنتخب، إلى جانب تواقيع عناصره.

ووفق ما تداولت مصادر إعلامية موالية، فإنه من المنتظر إقامة احتفالية ضخمة، يتم فيها تكريم العناصر.

وكان منتخب بشار الأسد فشل، كما جرت العادة، في تجاوز التصفيات المؤهلة للمونديال، وخسر في الملحق الآسيوي أمام أستراليا.

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