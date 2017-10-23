بشار الأسد يستقبل عناصر منتخبه تمهيداً لتكريمهم على فشلهم بالتأهل للمونديال ( صور )

23 أكتوبر، 2017
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نشرت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” الناطقة باسم بشار الأسد، الاثنين، صوراً تجمع الأخير بعناصر منتخبه بكرة القدم.

وكان على رأس الحاضرين، اللاعبان فراس الخطيب وعمر السومة، اللذان قدما من الكويت والسعودية للمشاركة في احتفالية فشل المنتخب باستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصفحة توقيع بشار الأسد على قميص المنتخب، إلى جانب تواقيع عناصره.

ووفق ما تداولت مصادر إعلامية موالية، فإنه من المنتظر إقامة احتفالية ضخمة، يتم فيها تكريم العناصر.

وكان منتخب بشار الأسد فشل، كما جرت العادة، في تجاوز التصفيات المؤهلة للمونديال، وخسر في الملحق الآسيوي أمام أستراليا.

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7 آراء على “بشار الأسد يستقبل عناصر منتخبه تمهيداً لتكريمهم على فشلهم بالتأهل للمونديال ( صور )”

  1. ما الجديد؟
    هولاء هم اغلب السوريون و هذه هي اخلاقهم، لذلك يحكم الديوثين و المجرمين.
    لا يغير الله في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
    اغلب السوريين منافقين و ماديين، ملخص الحديث نستحق كل ما يحصل. الله ما بيظلم عباده.

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  3. الحمد لله فوز استراليا على منتخب الاهبل. كل من كان يتبجح بانه منتخب الوطن فليخرس و لا يسمعنا صوته. هذا المنتخب المسخ لا يمثل الا رئيسه فقط و لا يشرف اي سوري يحب وطنه أن يدافع أو يشجع هكذا منتخب.

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    1. لاتاكل هم عايش الجيش العلوي السوري وعايشة الجمهورية العلوية السورية طول مافي….. من اشكالك…

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  5. اقسم بالله شكلوا لهالولد بشار بيفرط ضحك شو ما عمل.
    و الله مصخره. الله يلعن حافظ على هالتخلفه.

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  6. بصراحة كنت أعطي الاعذار للاعبين والمنتخب وتمنيت تأهلهم ولكن بعد هذه الصور فهو بالفعل منتخب بشار الأسد وليس منتخب سورية …… كل شيئ في وطننا يجب أن يكون ملكا للقائد الملهم الرمز المظلي العامل بالطاقة النووية بشار حافظ الأسد

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