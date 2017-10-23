بشار الأسد يعين خليفة لزهر الدين في دير الزور

عين نظام الأسد العميد غسان طراف، بكشل رسمي، قائداً لقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، خلفاً لعصام زهر الدين.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد انتدب طراف عام 2016 إلى دير الزور، للإشراف على العمليات العسكرية، وكان يرأس مجموعات القاسم الرديفة، إضافة لقوات الصاعقة، التي شاركت في عمليات القلمون بريف دمشق، والشيخ مسكين بريف درعا.

وتعرض طراف لإصابة سابقة في شهر أيلول من العام الجاري، جراء انفجار لغم تحت سيارته.

وكان زهر الدين، قتل صباح الأربعاء الماضي، جراء انفجار لغم في حويجة صكر، وفق الرواية النظامية.