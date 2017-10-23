تأجيل الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في كردستان العراق لعدم وجود مرشحين

تأجيل الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في كردستان العراق لعدم وجود مرشحين

قال رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق هندرين محمد، اليوم الإثنين، “إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مزمع في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين”.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف من العاصمة الإقليمية أربيل أن “اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد”.

وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى اليوم.

ومن جانبها، أعلنت حركة “التغيير” في إقليم كردستان العراق أمس الأحد استقالة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى الحوار مع بغداد وتنظيم انتخابات.

وفى أعقاب اجتماع للمجلس الوطنى لحركة “التغيير”، دعا شورش حاجي عضو الهيئة التنفيذية بارزاني ونائبه كوسرت رسول على إلى الاستقالة.

وقال فى مؤتمر صحافي إن “الاجتماع بحث الأوضاع الحالية فى إقليم كردستان، وخسارة ما يعادل نصف أراضى الإقليم”.

وأشار حاجي إلى أن “الوضع الحالي ناجم عن عدم الأخذ بالحسبان تداعيات إجراء الاستفتاء”. (REUTERS)