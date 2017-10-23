سنغافورا تمنع سكانها من شراء سيارات جديدة حتى عام 2020

سنغافورا تمنع سكانها من شراء سيارات جديدة حتى عام 2020

وضعت السلطات في سنغافورا حدا لتملك السيارات من خلال منع سكانها من شراء سيارات جديدة قبل بداية العام 2020.

وقالت سلطة المواصلات إن الافتقار إلى الأرض والخطط للاستثمار في مجال النقل والمواصلات العامة يبررا السياسة الجديدة.

وتسيطر السلطات في سنغافورا على الازدحام من خلال عرض حق تملك السيارات في المزاد العلني.

ويبلغ عدد سكان سنغافورا 5.6 مليون نسمة وفيها فقط 600 ألف سيارة.(BBC)