سنغافورا تمنع سكانها من شراء سيارات جديدة حتى عام 2020

23 أكتوبر، 2017
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وضعت السلطات في سنغافورا حدا لتملك السيارات من خلال منع سكانها من شراء سيارات جديدة قبل بداية العام 2020.

وقالت سلطة المواصلات إن الافتقار إلى الأرض والخطط للاستثمار في مجال النقل والمواصلات العامة يبررا السياسة الجديدة.

وتسيطر السلطات في سنغافورا على الازدحام من خلال عرض حق تملك السيارات في المزاد العلني.

ويبلغ عدد سكان سنغافورا 5.6 مليون نسمة وفيها فقط 600 ألف سيارة.(BBC)

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