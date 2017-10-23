سويسرا : القبض على شابين عربيين انتظرا مسنة لحين الانتهاء من سحب مبلغ مالي من صراف آلي ثم قاما بسرقته منها

23 أكتوبر، 2017
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ألقت الشرطة السويسرية القبض على شخصين أحدهما سوري، بعدما سرقا مبلغاً مالياً من امرأة مسنة، بعد ظهر الأربعاء الماضي في مدينة فينترتور السويسرية.

وقالت صحيفة “بليك أم أبند” اليومية المسائية السويسرية الناطقة بالألمانية، الخميس (19/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللصين سوري يبلغ من العمر 23 عاماً، وعراقي يبلغ من العمر 22 عاماً.

ووفقاً لنتائج التحقيق الأولية، فقد راقب اللصان المرأة المسنة لفترة طويلة، وعندما سحبت النقود من الصراف الآلي، قاما الاثنان باللحاق بها، وفي لحظة مواتية، هاجماها وسرقا مغلفاً من حقيبة يدها.

وختم الموقع بالقول إن المغلف كان يحوي على أكثر من 1000 فرنك سويسري، وتم إرسال الجناة إلى مكتب النائب العام في المدينة، بعدما اعترفا بجريمتهما.

المصدر : Blick am Abend

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4 آراء على “سويسرا : القبض على شابين عربيين انتظرا مسنة لحين الانتهاء من سحب مبلغ مالي من صراف آلي ثم قاما بسرقته منها”

    1. بتحداك اذا بعيلتك او قرايبينك ما في حرامي او منحرف او فاسد او غير شريف …
      شو بدك كل الناس ملائكة … ليش في شعب كلو منيح… يا بهيم

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  2. الله يكسر ايديكن… مو لأن الموضوع لاجئين وسويسرا او المانيا .. بحكي بالمبدأ .. كيف يا سفلة لكم قلب تسرقوا جهود الناس والادهى تسرقوا وحدة مسنة.

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