طلاب أتراك يصنعون مئات الطاولات المدرسية و يقدمونها لحلب

وجهت مدرسة الأناضول التقنية والمهنية بمدينة بيلجيك غرب تركيا، شحنة تضم 300 طاولة مدرسية صنعها طلابها لتكون هدية منهم إلى زملائهم في مدينتي جرابلس وحلب السوريتين.

وقالت فضيلت دورموش رئيسة مديرية التعليم في ولاية بيلجيك في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، إن “الطاولات التي تم إرسالها إلى سوريا، صنعت باستخدام قطع جمعت من المخازن الموجودة بمدارس الولاية، وحولها طلاب مدرسة الأناضول التقنية والمهنية إلى معدات مختلفة بينها طاولات وسبورات وكراسي”.

وعن إعادة تدوير واستخدام معدات المخازن أضافت دورموش “نحوّل الأداوات المستخدمة التي نعثر عليها في المخازن إلى أدوات مفيدة بدلًا من تركها في المزابل، وتستفيد بذلك منها المدارس التي تسجل خصاصا فيها”.

جدير بالذكر أن الطلاب الذين صنعوا الطاولات ومعدات مدرسية مختلفة، هم في المرحلة الثانوية، ويأتي عملهم من جهة لتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية، كما يساهمون من جهة ثانية في تنشيط اقتصاد المدينة الصغيرة، عبر اللجوء إلى خدمات المصانع الموجودة بها لصناعة معداتهم.

وأسست مدرسة الأناضول التقنية والمهنية سنة 1949، وتصنف إلى اليوم كواحدة من أهم المدارس المهنية في تركيا التي تشتهر بعمل وإبداعات ورشاتها. (ANADOLU)