عضو المجلس المركزي في حزب الله : الساحة اللبنانية عصية على السعودية

قال نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي بحزب الله اللبناني، إن الساحة اللبنانية تعتبر “عصية على السعودية” التي دفعت الأموال على حد تعبيره للتحريض على استهداف المقاومة وفقا له.

جاء ذلك في تصريح لقاووق نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حيث اتهم السعودية بالسعي لتشكيل محور معاد لحزب الله من خلال “التحريض ودفع الأموال” مستطردا بالقول إن تلك المحاولات “فشلت” وأن الرياض “اكتشفت أن الساحة اللبنانية عصية على الاملاءات والأموال السعودية، وأن هذه الساحة لن تكون ساحة بديلة للسعودية” على حد تعبيره.

وفي الشأن العراقي، قال قاووق إن المنطقة دخلت في مسارات ومعادلات جديدة هي بالكامل بصالح مشروع المقاومة، وعلى حساب الرهانات السعودية والأمريكية والإسرائيلية، لا سيما وأن الإنجاز النوعي الاستراتيجي الذي تحقق بالأمس لدولة العراق في كركوك، يشكل إنجازا جديدا لمحور المقاومة وهزيمة جديدة لترامب وأمريكا وإسرائيل ومن معهم في المنطقة”. (CNN)