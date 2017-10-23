موالون يحتفلون بـ ” معجزة ” تحرير ضابط و عائلته كانوا عالقين في ” القريتين ” خلال سيطرة ” داعش ” ( فيديو )

موالون يحتفلون بـ ” معجزة ” تحرير ضابط و عائلته كانوا عالقين في ” القريتين ” خلال سيطرة ” داعش ” ( فيديو )

احتفل موالون للنظام بخروج مسؤول نظامي من مدينة القريتين، بعد أن أمضوا ثلاثة أسابيع داخلها، في ظل سيطرة تنظيم داعش على المدينة.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن قوات النظام تمكنت من تحرير مدير ناحية القريتين نزيه أحمد وعائلته كاملة من المدينة مع عناصر الناحية، دون أن يصابوا بأذى.

وكانت التنظيم تمكن من السيطرة على المدينة قبل أسابيع، قبل أن تستعيد ميليشيات النظام السيطرة عليها مؤخراً.

ولم تشر المصادر الموالية إلى طبيعة الحصار الذي كان مفروضاً على أحمد، وما إذا كان متحصناً مع عناصره في الناحية أو إحدى المناطق، أو مختفين بين المدنيين في المدينة.

وينحدر نزيه من محافظة طرطوس، من إحدى القرى التابعة لناحية صافيتا، وقد بثت شبكات موالية مقاطع مصورة تظهر لحظة وصوله إلى قريته واحتفال ذويه به.

ووصفت قناة العالم الإيراني ما حدث بـ “المعجزة”، وعنونت خبرها حول الحادثة بـ “أقرب لمعجزة.. تحرير ضابط سوري وأفراد عائلته من قبضة داعش”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن تنظيم “داعش” كان أعدم أكثر من 116 مدنياً في القريتين، بدافع الانتقام، متهماً إياهم بالعمالة لقوات النظام، قبل أن يستعيد النظام السيطرة على المدينة.

وأوضح أن “السكان وجدوا الجثث في منازل وشوارع المدينة ومناطق أخرى فيها بعد سيطرة قوات النظام عليها”.