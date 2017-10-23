نائب رئيس برلمان بشار الأسد ” نجدت أنزور ” : من يدير قسد و داعش مشغل واحد

قال نائب برلمان بشار الأسد، نجدت أنزور، إن “من يدير قسد وداعش مشغل واحد، ومؤتمر الحوار السوري المرتقب هو فعل شراكة بين سورية وروسيا”.

وأكد أنزور، في تصريحات لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أن نظامه لا يفرق “بين أية جهة تحاول اقتطاع أي جزء من الأرض السورية بغض النظر عن عناوين هذا الاقتطاع إن كانت مذهبية أو عرقية”.

وأضاف: “أي قتال تحت راية لم يجمع عليها كل السوريين أنها رايتهم هو صراع ليس في مصلحة الوطن حتى لو ادعى أنه في مواجهة الإرهاب .. لاحظ معي هذه المسرحيات غير الموفقة في الرقة حول (تحرير) الرقة من داعش”.

وختم: “أين ذهب آلاف الدواعش الذين كانوا هناك؟ من الواضح أن إدارة الطرفين تتبع إدارة مشغل واحد وهذا المشغل من اللحظة الأولى حاربنا أدواته على أرضنا لأن أجنداته غير وطنية ولم نكن أبداً سعداء ولا دعاة لهذه الحرب ولكن عناوين وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادة شعبها على كل أرضها هو ما يواجه اليوم وفِي المستقبل والأهم هو محاولة إظهار أن الدولة تواجه فصيلاً اجتماعياً معيناً وهذا مناف لحقيقة أن الدولة السورية هي الجهة الوحيدة التي تمثل إرادة الشعب وأنها ستتعامل بما يمكن من تحقيق إرادته ووحدة أرضه ومستقبل أجياله”.