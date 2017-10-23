وزير إعلام الأسد لا يعتبر الرقة محررة و الأمين القطري سيعيدها إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش

قال وزير إعلام بشار الأسد، محمد رامز ترجمان، إن “الحكومة السورية لا تعتبر أي أرض محررة إلا بدخول قوات الجيش العربي السوري إليها، ورفع العلم السوري فوقها”.

وقال ترجمان لوكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، اليوم الاثنين “إن ما حدث في الرقة وخروج تنظيم داعش الإرهابي منها هو بشكل من الأشكال شيء إيجابي، لكن من الضروري أن تدخل القوات السورية إلى المدينة وذلك بغض النظر عمن كان متواجدا هنا، داعش أم أية منظمة أو كتلة أخرى”.

وأضاف ترجمان أن “الحكومة السورية لا تعتبر أي مدينة محررة إلا بدخول الجيش العربي السوري، ورفع العلم السوري فوقها، وهذا ينطبق على أي بقعة جغرافية سوريا”.

وصرح ترجمان، بحسب ما نقلت قناة |روسيا اليوم” الروسية أن هناك من يحاول سرقة الانتصار في الرقة، عبر ما يتم طرحه من أن السعودية أو أمريكا أو غيرها ستقوم بإعادة إعمار الرقة أو أي مكان آخر، خارج إرادة الدولة السورية.

وكانت وسائل إعلام موالية، نقلت عن هلال هلال، الأمين القطري المساعد لحزب البعث، قبل أيام، قوله إن “الرقة ستعود إلى حضن الوطن”.

وقال هلال، يوم الخميس (19/10)، إن “محافظة الرقة كانت أنموذجاً بالمحبة والإخاء التي جمعت أهاليها على حب الوطن وفيها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن قبل أن تطالها يد الإرهاب والمجموعات المسلحة التكفيرية التي عاثت فيها فساداً وهجرت أهاليها ودمرت الحجر، وستعود هذه المحافظة الخيرة إلى حضن الوطن بفضل سواعد الجيش والقوات المسلحة التي تواصل تسطير أروع ملاحم البطولة والفداء لتحرير مناطقها وبلداتها من رجس الإرهاب”.