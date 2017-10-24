ألمانيا : مخموران عربيان يعتديان بالضرب على تركي حاول إيقاف هجومهما على 5 أشخاص

ألمانيا : مخموران عربيان يعتديان بالضرب على تركي حاول إيقاف هجومهما على 5 أشخاص

أصيب رجل تركي بجراح خطيرة، إثر محاولته تهدئة شجار، وقع في حيه، في مدينة كولن، بألمانيا.

مجلة “فوكوس” الألمانية، قالت، أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرجل التركي “جميل . ي”، كان يتكلم مع صديقه حين شاهد تهجم رجلين ضخمين على 5 أشخاص أفارقة.

وأضافت أن المهاجمين هما جزائري (29 عاماً)، ومغربي (34 عاماً)، ولديهم سجل حافل لدى الشرطة، بأكثر من 20 محضر لكل منهما، ويعملان ببيع المخدرات.

وحاول جميل تهدئة الموقف، إلا أنه تعرض للضرب بزجاجة مشروب كحولي، من قبل المهاجمين اللذين كانا تحت تأثير الكحول.

وتمكنت الشرطة، بعد وقت قصير، من إلقاء القبض عليها، وقامت برفع قضية ضدهما، بتهمة التسبب بإصابات جسدية خطيرة.