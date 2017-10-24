السيسي : استقبلنا 500 ألف لاجئ سوري و لم نضعهم في مخيمات أو مراكز استقبال

24 أكتوبر، 2017
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر بالرغم من الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية استقبلت خلال السنوات الستة الأخيرة أكثر من 500 ألف لاجئ سوري.

وأضاف السيسي – في حواره مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية خلال زيارته الحالية لباريس- وفق ما نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية، أن مصر “لا تقوم بنقل اللاجئين السوريين إلى مخيمات أو مراكز استقبال بل يتمتعون بنفس حقوق المواطنين المصريين بمجالي التعليم والصحة”.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الرعايا السوريين اندمجوا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المصرية، معربا عن أسفه من أن وسائل الإعلام الغربية لا تتحدث عن هذا الأمر.

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5 آراء على “السيسي : استقبلنا 500 ألف لاجئ سوري و لم نضعهم في مخيمات أو مراكز استقبال”

  2. نقول للعرص
    تم هذا في عهد الرئيس مرسي بينما في عهدك تم منعهم، بل و أصبح الشعب المصري لاجئا على أرضه.
    توقع كل شيء من انسان بلا شرف كهذا

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  3. يا ابو البلح السوريين في مصر هم غير لاجئين معظمهم قاعد بفلوسه وبشتغل وبشغل مصريين عنده كمان
    او طلاب علم بدرسوا ع حسابهم
    حتى اللي اجو لاجئين السوريين المقتدرين والمصرين المحترمين بساعدوهم
    مش الحكومة المصرية البلحة

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  5. انا ما سوري بس بعرف انو في بمصر عدد كبير من السورين بس هدول ما اجوى لاجئين وحضرة السيسي عم يصرف عليهم
    هدول عم يشغلو مصر والمصرين يعني يحمد ربو انو عند 500 الف سوري هدول دعامة للاقتصاد المصري

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