السيسي : استقبلنا 500 ألف لاجئ سوري و لم نضعهم في مخيمات أو مراكز استقبال

السيسي : استقبلنا 500 ألف لاجئ سوري و لم نضعهم في مخيمات أو مراكز استقبال

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر بالرغم من الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية استقبلت خلال السنوات الستة الأخيرة أكثر من 500 ألف لاجئ سوري.

وأضاف السيسي – في حواره مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية خلال زيارته الحالية لباريس- وفق ما نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية، أن مصر “لا تقوم بنقل اللاجئين السوريين إلى مخيمات أو مراكز استقبال بل يتمتعون بنفس حقوق المواطنين المصريين بمجالي التعليم والصحة”.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الرعايا السوريين اندمجوا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المصرية، معربا عن أسفه من أن وسائل الإعلام الغربية لا تتحدث عن هذا الأمر.