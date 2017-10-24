بعد أن فقد وظيفته و أنفق آلاف الجنيهات ! .. دبي : الإفراج عن بريطاني اتهم بـ ” لمس مؤخرة رجل أعمال ” في حانة !

بعد أن فقد وظيفته و أنفق آلاف الجنيهات ! .. دبي : الإفراج عن بريطاني اتهم بـ ” لمس مؤخرة رجل أعمال ” في حانة !

أسقطت السلطات الإماراتية حكما بالسجن لثلاثة أشهر على المواطن الاسكتلندي جيمي هارن الذي اتهم بارتكاب “فعل فاضح في مكان عام” بعد أن لمس مؤخرة رجل في حانة في دبي.

وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، الاثنين، فقد تم ابلاغ هارن بأن السلطات أسقطت التهمة وحكم المحكمة، وأعيد له جواز سفره.

وقالت مجموعة قانونية تمثل هارن إنه أبلغ بأنه له الحرية في مغادرة البلاد.

وألقت السلطات في الإمارات القبض على هارن في تموز الماضي، وقال في التحقيقات إنه كان يحاول تفادي انسكاب مشروبه، ما دفعه إلى لمس الرجل في حانة “روك بوتوم” التي كانت مزدحمة بالرواد.

وحكم على رجل الأعمال الذي تقدم بالشكوى ضد هارون، البالغ من العمر 27 سنة، بالسجن لمدة شهر لتناوله الجعة، وتنازل رجل الأعمال عن الشكوى، لكن السلطات الإماراتية قررت الاستمرار في إجراءات المحاكمة.

ونشر خبر الحكم بحبس الاسكتلندي مجموعة من النشطاء تسمي نفسها “المحتجزون في دبي”، والتي تدعم هارون منذ القبض عليه، وقالت المجموعة إن فريق الدفاع عن هارن سوف يستأنف الحكم أمام محاكم دبي.

وجاء في بيان سابق صادر عن “المحتجزون في دبي: “حكم على جيمي هارون بالسجن لثلاثة أِشهر لاحتكاك يده بفخذ شخض عربي دون قصد في حانة روك بوتوم في دبي”.

وأضاف أن “المحكمة لم تستدع الشهود الرئيسيين للإدلاء بما رأوه ودحض هذه المزاعم”، وأكد البيان أن هارن سوف يستأنف هذا الحكم، غير أنه سوف يبقى في محبسه في ظل ظروف وصفتها المجموعة بأنها “صعبة” داخل السجن في دبي.

وأشار إلى أن المواطن الاسكتلندي تعرض لخسائر مالية كبيرة بسبب نفقات المحاكمة.

وقالت تقارير إن هارن، الذي يعمل كهربائيا في أفغانستان وكان في الإمارات ليومين فقط، فقد وظيفته وأنفق حوالي 30 ألف جنيه إسترليني على الإجراءات القانونية منذ بداية القضية في الخامس من يوليو/ تموز الماضي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن ناشطة من المجموعة قولها، إنها تعتقد أن الإفراج عن هارن جاء بأمر من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. (BBC – AP)