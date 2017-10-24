بلجيكا : محاكمة شاب شيشاني ضرب أخته حتى أفقدها الوعي بسبب علاقتها بشاب سوري

مثل شاب شيشاني من مدينة خينك، يبلغ من العمر 21 عاماً، الإثنين، أمام قاضي الجنايات في مدينة تونغيرين، في بلجيكا، ليجيب عن سبب ضربه لأخته.

وقد طالب الادعاء العام بسجن الشاب 6 أشهر، وتغريمه 600 يورو بسبب ذلك، وبسبب شجار آخر أيضاً.

وقالت صحيفة “نيوس بلاد” البلاد البلجيكية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفتاة الشيشانية كانت على علاقة منذ فترة طويلة بشاب سوري، حيث تسبب ذلك باستياء كبير من قبل عائلتها.

وازداد التوتر في العائلة بشكل كبير، عندما بدأت الفتاة بجرح وإيذاء نفسها، ما توجب علاجها في المستشفى منتصف الشهر الثاني من العام الماضي.

وبينما كانت الفتاة في المستشفى، دخل أخوها إلى غرفتها وأمسكها من رقبتها، وأراد سحلها، وعندما قاومت ضربها مرتين، ودفعها ووجهها إلى الحائط، ففقدت الوعي لوقت طويل، وتدخلت الشرطة بعد ذلك.

وبعد ثلاثة أشهر من حادثة المستشفى رأى الشيشاني أخته في محطة خينك تتحدث مع فتى غريب، (عكس السير دوت كوم)، فتوقع الشيشاني مخطئاً أن ذلك الفتى هو السوري الذي كان على علاقة بها، فتوجه إليه وقام بضربه.

وكانت النيابة العامة قد اقترحت أن تتم معالجة القضية من خلال الإجراءات الجنائية، لكن الشاب لا يرى أن ذلك مناسباً، لأنه يعتقد بأحقيته بالمراقبة والتحقق من شقيقته، وأنه كان عليه منع تلك العلاقة غير الممكنة في نظره.

ولم يكن القاضي متساهلاً مع الشاب الذي أراد التحكم في حياة أخته، ونصحه أن يحترم قوانين وعادات بلجيكا، بدلاً من عادات بلده الشيشان.

وقال القاضي: “هنا الجميع متساوون بحسب القانون، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الطبيعة أو الدين أو أياً يكن”.

ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في العشرين من تشرين الثاني المقبل.