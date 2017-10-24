جمع زملاؤها ثمنه لتتمكن من مرافقتهم .. هولندا : استنكار لمنع مسبح فتاة سورية من السباحة بسبب لباسها الإسلامي

منعت إدارة مسبح في بلدة سخونهوفن الهولندية، فتاة سورية من النزول إلى المياه والسباحة، بسبب لباسها الإسلامي.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عضو البرلمان من حزب (d66)، إيريكا ياسبرس، طالبت بتوضيح من نظرائها في مدينة كريمبينرفارد، وقالت : “علمنا أن هناك فتاة تم منعها من السباحة بسبب لباس السباحة الإسلامي الذي يغطي الجسم (بوركيني)، قام الطلاب في صفها بجمع ثمن ذلك اللباس من أجلها، لتستطيع السباحة معهم”.

واتفق عمدة المدينة مع عضو البرلمان بأن حرية العبادة واختيار الدين حق دستوري، وكان العمدة رول كازيمير، قد تواصل مع مدير المدرسة، ومدير المسبح، مباشرة بعد الحادث.

ولم تذكر الصحيفة أية تفاصيل أخرى عن الحادثة، أو عن الإجراءات التي اتخذت بعد التصريحات الرسمية، كما لم تذكر اسم الفتاة السورية أو عمرها.

* الصورة تعبيرية