جمع زملاؤها ثمنه لتتمكن من مرافقتهم .. هولندا : استنكار لمنع مسبح فتاة سورية من السباحة بسبب لباسها الإسلامي

24 أكتوبر، 2017
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منعت إدارة مسبح في بلدة سخونهوفن الهولندية، فتاة سورية من النزول إلى المياه والسباحة، بسبب لباسها الإسلامي.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عضو البرلمان من حزب (d66)، إيريكا ياسبرس، طالبت بتوضيح من نظرائها في مدينة كريمبينرفارد، وقالت : “علمنا أن هناك فتاة تم منعها من السباحة بسبب لباس السباحة الإسلامي الذي يغطي الجسم (بوركيني)، قام الطلاب في صفها بجمع ثمن ذلك اللباس من أجلها، لتستطيع السباحة معهم”.

واتفق عمدة المدينة مع عضو البرلمان بأن حرية العبادة واختيار الدين حق دستوري، وكان العمدة رول كازيمير، قد تواصل مع مدير المدرسة، ومدير المسبح، مباشرة بعد الحادث.

ولم تذكر الصحيفة أية تفاصيل أخرى عن الحادثة، أو عن الإجراءات التي اتخذت بعد التصريحات الرسمية، كما لم تذكر اسم الفتاة السورية أو عمرها.

* الصورة تعبيرية

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3 آراء على “جمع زملاؤها ثمنه لتتمكن من مرافقتهم .. هولندا : استنكار لمنع مسبح فتاة سورية من السباحة بسبب لباسها الإسلامي”

  1. انا اعيش في هولندا ويوجد فترة مخصصة للنسوة الاسلام للسباحة …. حيث يمنع دخول الرجال ويغطى كامل المسبح بالستائر.
    يوجد لدى الهولنديين احترام كبير لجميع الاديان فأرجو عدم المبالغة بهكذا مقالات

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  2. انا مستغرب من هذا الموضوع هل الفتاة مسلمة اشك في ذلك لو كانت مسلمة لكانت قد لبست المايو الخاص بالسباحة ولكن الفتاة ليست بمسلمة لذلك ارادت ان تسيء للمسلمات وللدين الاسلامي بتصرفها هذا لذلك اقول تاكدوا من الفتاة بالاول ومن ثم ……

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  3. سؤال يطرح نفسه
    منذ متى كان البوركيني لباس اسلامي ؟؟؟
    ههههه ليش في لباس اسلامي للسباحة ؟؟؟
    كيف لباس اسلامي و لا ينطبق عليه شروط اللباس الاسلامي ؟؟؟
    حسبي الله و نعم الوكيل تحول أغلب البشر إلى دواب

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