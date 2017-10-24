” دعونا لا نذبح الديمقراطية ” .. زعيم المعارضة التركية يتحدى أردوغان بالدعوة إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة

تحدى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة.

وجاءت تصريحات كيليتشدار أوغلو أمام مجموعة من أعضاء البرلمان التركي، وسط تقارير عن استقالات “قسرية” لعدد من رؤساء بلديات بارزين من الحزب الحاكم.

وقال كيليتشدار أوغلو: “ليس هناك معنى للانتظار لمدة 17 شهراً، دعونا لا نذبح الديمقراطية، دعونا نعقد الانتخابات الآن .. أتحداك علناً .. دعونا نرى من يحاول الهروب من صناديق الاقتراع “.

وتعهد كيليتشدار وغلو بأن حزبه سيعطي” كل التأييد الضروري” من أجل إجراء تغيير قانوني لإجراء الانتخابات قبل عام 2019.

ومن المقرر أن تجري تركيا 3 انتخابات في عام 2019، الانتخابات المحلية في مارس، وانتخابات برلمانية ورئاسية في نوفمبر 2019، وذلك بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تحولت بموجبها تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي. (SKYNEWS)