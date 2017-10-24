روسيا تستخدم ” الفيتو ” لصالح بشار الأسد للمرة التاسعة

24 أكتوبر، 2017
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استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وهذه هي المرة التاسعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار يستهدف حليفها الأسد، بحسب فرانس برس.

وقالت قناة العربية موسكو حاولت عرقلة تقديم اللجنة لنتيجة التحقيق في مدينة خان شيخون.

وتشكل التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بالإجماع من دول مجلس الأمن الدولي وعددها 15 في 2015 وجرى تجديد تفويضه عاما آخر في 2016.

وامتنعت الصين عن التصويت بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في رفض التجديد فيما صوتت 11 دولة لصالحه.

 

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رأيان على “روسيا تستخدم ” الفيتو ” لصالح بشار الأسد للمرة التاسعة”

  1. اي وين المشكلة ،، اذا امريكا وبريطانيا وفرنسا مية وعشرين مرة استعملو حق الفيتو لاصالح اسرائيل ونصرة لا للصهاينة

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