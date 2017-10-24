سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 24 \ 10 \ 2017

24 أكتوبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الثلاثاء 24 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17400
الدولار
490
 493
اليورو
585
 587
الليرة التركية 138 140
الدرهم الإماراتي 128 130
الليرة اللبنانية 0.331 0.333
الريال السعودي 127 128
الدينار الأردني 694 696

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