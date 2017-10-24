سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 24 \ 10 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 24 \ 10 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الثلاثاء 24 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 17400 الدولار 490 493 اليورو 585 587 الليرة التركية 138 140 الدرهم الإماراتي 128 130 الليرة اللبنانية 0.331 0.333 الريال السعودي 127 128 الدينار الأردني 694 696

شاهد أيضاً ↓

ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة

تاريخ الليرة السورية