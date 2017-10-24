صحيفة ” غارديان ” البريطانية عن سقوط الرقة : تنظيم ” داعش ” يخسر .. و إيران تفوز

قالت صحيفة غارديان البريطانية، إن خسارة تنظيم داعش للحرب في العراق وسوريا تعني أن إيران هي الرابح الأكبر.

وتنطلق الصحيفة من حدث سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة التي كان التنظيم أعلنها عاصمة لدولة خلافته.

وتقارن افتتاحية الصحيفة بين انتصار القوات الكردية السورية في الرقة و هزيمة قوات البيشمركة الكردية في كركوك في العراق، التي تراها جزءا من عملية إعادة اصطفاف فوضوية في المنطقة، حيث سارعت جماعات مسلحة محلية اسهمت في القضاء على تنظيم الدولة، ودول في المنطقة ترعاها إلى تحصين مواقعها وملء الفراغات التي تركها غياب التنظيم.

وتشدد الصحيفة على أن التحالفات تبدو متغيرة في ظروف متحولة وأن الخطوط ترسم على الرمل في منطقة في حركة دائمة لا يمكن لأحد أن يتوقع نهاية اللعبة فيها.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن ثمة دولة واحدة قد ربحت حتى الآن أكثر مما خسرت في الحروب متعددة الأوجه في المنطقة، هي إيران.

وترى الصحيفة أن هيمنة إيران قد تنامت في كل من العراق وسوريا ولبنان، حيث توجد قواتها أو فصائل تدعمها على الأرض بقوة، مستفيدة من الفوضى الضاربة أطنابها فيها وأخطاء الادارة الأمريكية وسوء تقديراتها. (BBC)