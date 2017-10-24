صحيفة ” غارديان ” البريطانية عن سقوط الرقة : تنظيم ” داعش ” يخسر .. و إيران تفوز

24 أكتوبر، 2017
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قالت صحيفة غارديان البريطانية، إن خسارة تنظيم داعش للحرب في العراق وسوريا تعني أن إيران هي الرابح الأكبر.

وتنطلق الصحيفة من حدث سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة التي كان التنظيم أعلنها عاصمة لدولة خلافته.

وتقارن افتتاحية الصحيفة بين انتصار القوات الكردية السورية في الرقة و هزيمة قوات البيشمركة الكردية في كركوك في العراق، التي تراها جزءا من عملية إعادة اصطفاف فوضوية في المنطقة، حيث سارعت جماعات مسلحة محلية اسهمت في القضاء على تنظيم الدولة، ودول في المنطقة ترعاها إلى تحصين مواقعها وملء الفراغات التي تركها غياب التنظيم.

وتشدد الصحيفة على أن التحالفات تبدو متغيرة في ظروف متحولة وأن الخطوط ترسم على الرمل في منطقة في حركة دائمة لا يمكن لأحد أن يتوقع نهاية اللعبة فيها.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن ثمة دولة واحدة قد ربحت حتى الآن أكثر مما خسرت في الحروب متعددة الأوجه في المنطقة، هي إيران.

وترى الصحيفة أن هيمنة إيران قد تنامت في كل من العراق وسوريا ولبنان، حيث توجد قواتها أو فصائل تدعمها على الأرض بقوة، مستفيدة من الفوضى الضاربة أطنابها فيها وأخطاء الادارة الأمريكية وسوء تقديراتها. (BBC)

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رأيان على “صحيفة ” غارديان ” البريطانية عن سقوط الرقة : تنظيم ” داعش ” يخسر .. و إيران تفوز”

  1. كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع نيوم Neom Project، وهو عبارة عن مدينة مُتطوّرة ستبلغ تكلفة بناؤها 500 مليار دولار أمريكي لتكون الأولى على مستوى العالم من ناحية المشاريع والرؤية. وخلال حديثه عن المشروع، ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الفرق بين المدينة الجديدة وبين بقيّة المُدن هو تمامًا كالفرق بين هواتف آيفون والهواتف العادية التي كانت تُستخدم نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة. وسوف يعتمد مشروع نيوم على الطاقة المُتجدّدة النظيفة مع إنشاء استديوهات عالمية للإنتاج والحرص على توفير آخر ما توصّلت إليه التقنية، لتُصبح المدينة وجهة كبار المُخرجين والعاملين في المجال الإعلامي بفضل تلك الطفرة التقنية في المنطقة. وإضافة للسابق، ستتوفّر شبكة الإنترنت في كافة أرجاء المدينة الذكية مع وجود روبوتات وسيّارات ذاتية القيادة. كما أن الطائرات بدون طيّار ستكون وسيلة نقل مُعتمدة في المدينة الجديدة.

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  2. منافقين، الطيران الامريكي و الروسي يقصف و يدمر و يسحق ارواح مآت الالاف من السوريين، المنظومة الصليبية العالمية هي العمود الفقري للجرذ الفارسي، الا يتقدم الحشد و الشبيحة و كلاب حسن بعد ان يحرق الطيران الروسي الامريكي العلوي ارض السوريين و العراقيين؟ داعش اكبر كذبة مثل حزب حسن المجوسي لولا داعش بماذا كانوا سيبررون مقتل و تهجير الملايين؟ الهدف واحد، انهاء امة المليار و نصف من السنة و الهدف الأكبر تركيا و الأيام خير شاهد.
    من يحمي المليشيات الشيعية في العراق؟
    من يحمي المليشيات الشيعية العلوية في سوريا؟

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