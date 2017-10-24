ضباط السويداء و الساحل يهدون حسون الأسد سيفاً .. و المفتي يرد مشيداً : ” سيوفنا مميزة و ليست لتقطيع الكاتو ” ! ( فيديو )

أهدى عدد من ضابط النظام في السويداء، مفتي بشار الأسد، محمد بدر الدين حسون، سيفاً عربياً، وذلك عقب زيارة الأخير إلى المحافظة، للمشاركة في تشييع عصام زهر الدين، الذي قتل الأربعاء الماضي، في دير الزور.

وتناقلت صفحات وشبكات موالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطعاً مصوراً يظهر حسون في مجلس مع عدد من ضباط النظام، وهو يقول: “أنا عندما أقول لكم أنتم أهل الجبل، حفظتم القمم لأنكم أهل القيم، والذي في السهول إذا لم يسق الجذور، لا يبقى له قيم في الجبال، ولذلك السلطان باشا الأطرش قال لابراهيم هنانو، أنتم اسقوا الجذور، وستجدوننا دائما نحمل لكم القيم”.

وعلى إثر ذلك، قام أحد الضباط بتقديم السيف هدية للمفتي، وقال له: “سيدي وفضيلة المفتي، تحب السويداء وأهل السويداء يحبونك، سيدي الرئيس قال هي الصخرة الصلبة، والسويداء نحن نعتز بها أنها حجر البازلت، هذا سيف عربي أصيل، أهدي إلي عندما كنت مصاباً، اسمحوا لي باسم مجموعة الضباط، ضباط السويداء والساحل، إذا سمحتم اقبلوا مني هذا السيف من أهالي جبل العرب الأشم”.

وتعليقاً على الهدية، قال حسون: “ميزة سيوفنا أنها من جذر الأرض وليست سيوفنا فقط لتقطيع الكاتو، هذا فقط الفرق بين سيفنا وسيفهم”.