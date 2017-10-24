في هونغ كونغ .. خمسيني يدفع عاملة في الميترو إلى السكة بطريقة وحشية بلا أي سبب ! ( فيديو )

في هونغ كونغ .. خمسيني يدفع عاملة في الميترو إلى السكة بطريقة وحشية بلا أي سبب ! ( فيديو )

اعتقلت الشرطة رجلاً قام بدفع عاملة بمحطة ميترو على السكة، دون أي سبب، في هونغ كونغ.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 56 عاماً، بسبب دفعه لعاملة تنظيفات من الرصيف إلى سكة الميترو.

وعندما أقدم الرجل على فعلته، التي تم تسجيلها عبر كاميرات المراقبة، لم يكن هنالك أي قطارات في المحطة، وقد تم نقل الضحية، إلى المستشفى بسبب إصابة فكها.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به، بعد فترة قصيرة من هربه، من المحطة، وتعمل على التحقيق معه لمعرفة الدافع وراء فعلته.