كبلها و سرقها و خنقها .. ألمانيا : بدء محاكمة لاجئ سوري قاصر قتل ثمانينية في منزلها

كبلها و سرقها و خنقها .. ألمانيا : بدء محاكمة لاجئ سوري قاصر قتل ثمانينية في منزلها

يقف لاجئ سوري أمام محكمة في مدينة كوتبوس، بألمانيا، ليحاكم بتهمة قتل وسرقة مسنة ألمانية في منزلها.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السوري كان أقدم على تكبيل مسنة (82 عاماً) في شقتها بعد السطو عليها، ثم خنقها بـ “كيس بلاستيكي”، في كانون الأول من عام 2016.

وكان شقيق الضحية عثر على شقيقته مقتولة في شقتها، بعد أسبوع من الحادثة.

ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن يحصل السوري على حكم مخفف، حيث كان قاصراً عن إقدامه على فعلته (17 عاماً)، ومن الممكن أن يتم سجنه مدة 10 سنوات على الأكثر.

وبدأت محاكمة الشاب في ظل منع للتغطية الإعلامية لأسباب أمنية.

ولم تكشف بعد الأسباب التي دفعت الشبا لارتكاب جريمته.

المصدر : BILD

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