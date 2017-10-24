مسؤولون نظاميون : لن ندخل الرقة إلا ” تحت راية العلم السوري ” .. و سيتم نقل ” مؤسسات الدولة ” إلى الريف

مسؤولون نظاميون : لن ندخل الرقة إلا ” تحت راية العلم السوري ” .. و سيتم نقل ” مؤسسات الدولة ” إلى الريف

قال المحامي العام بالرقة خليل العيدان، التابع للنظام “إننا لن نتواجد في المدينة إلا تحت العلم السوري ولا اعتراف بأي مجلس محلي يشكل في المدينة سواء أكان عشائري أم غير ذلك”.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن العيدان قوله، الاثنين، إن هناك توجهاً لنقل “مؤسسات الدولة” إلى المناطق المحررة في ريف الرقة (السبخة والدبسي ومعدان).

وأكد العيدان أنه سيتم فتح جميع اختصاصات المحاكم في تلك المناطق سواء أكانت جزائية أم مدنية أم شرعية، كاشفاً أن عدد الدعاوى المفقودة في مدينة الرقة بلغت نحو 25 ألف لا يعرف مصيرها.

وأضاف العيدان: “لدينا إمكانية بفتح المحاكم خلال يومين وليس لدينا أي مشكلة بوجود الكوادر التي ستعمل في المحاكم، لافتا إلى وجود نحو 54 قاضياً سيتم إعادتهم للعمل في المحاكم عند فتحها”.

وأعلن الحمود أنه ستتم إدارة المحافظة من ريفها المحرر وأنه تم تفعيل بعض مؤسسات الدولة في ناحيتين ومنها الهاتف والمياه والمستوصف والحبوب وغيرها من الأمور الخدمية، مؤكداً أنه قريباً سيتم نقل كل مؤسسات الدولة إلى تلك المناطق.

ونقلت الصحيفة أيضاً، عن نائب رئيس المكتب التنفيذي والمكلف تسيير أمور المحافظة عبد خالد الحمود أنه “لن يتم دخول مؤسسات الدولة إلا تحت راية العلم السوري”.