وزير الدفاع الإسرائيلي : نصر الله هو من يأمر بقصف الجولان دون علم الأسد بهدف جرنا إلى المستنقع السوري

وزير الدفاع الإسرائيلي : نصر الله هو من يأمر بقصف الجولان دون علم الأسد بهدف جرنا إلى المستنقع السوري

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين أن مسؤولين عسكريين تراجعوا عن تأكيدات لوزير الدفاع بأن جماعة حزب الله اللبنانية مسؤولة عن سلسلة من عمليات القصف من سوريا من شأنها أن تزيد التوتر على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي سقطت مرتين قذائف مورتر وصواريخ أطلقت من سوريا على مناطق في الجولان تسيطر عليها إسرائيل دون وقوع إصابات بشرية لكن إسرائيل ردت باستهداف مواقع للجيش السوري بالمدفعية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، وهو سياسي يميني، أمام أعضاء بالبرلمان إن قصف الجولان نفذته خلية سورية بأوامر من حزب الله ودون إبلاغ دمشق (النظام)، ولم يفصح عن مصدر المعلومات.

وقال ليبرمان في تصريحات تلفزيونية “صدرت تعليمات شخصية من (زعيم حزب الله حسن) نصر الله بالنأي بالأسد ونظامه عن تنفيذ هذا القصف … بهدف جرنا إلى المستنقع السوري .. لذلك أدعو من هنا نظام الأسد … وأيضا القوات الروسية الموجودة هناك إلى كبح حزب الله. وهذا سبب آخر لضرورة إخراجهم من سوريا بأسرع ما يمكن”.

وفي غضون ساعات، نشرت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل تصريحات نسبت إلى ضباط بالجيش لم يتم الكشف عن أسمائهم يشككون في رواية ليبرمان.

ونقلت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي عن ”مصادر في قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش)“ قولها ”ليس لدينا معلومات تدعم تصريح ليبرمان التي تزعم أن الخلية (المسؤولة عن القصف من سوريا) يديرها أفراد من حزب الله“.

ولم يرد مكتب ليبرمان على الفور على التصريحات التي تناقض كلامه، وقال مصدر مقرب من ليبرمان لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه ”تحدث وزير الدفاع بناء على تقديره وتقييمه هو“. (REUTERS)