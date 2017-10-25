اشتهرت بأدائها المميز لأغنيات أفلام الكرتون .. فنانة سورية مرشحة لجائزة ” غرامي ” العالمية

أعلنت الفنانة السورية “رشا رزق” عن ترشحها لجائزة غرامي العالمية المعروفة، للعام 2018 (كانون الثاني المقبل).

وجاء في منشور على صفحة الفنانة، يوم الجمعة الماضي، أنه تم ترشيحها لجائزة غرامي ضمن فئتين “أفضل فنان جديد – أفضل ألبوم موسيقي عالمي”.

واسم الألبوم الذي رشحت رزق للجائزة هو “ملاك”، ويتضمن أغان تتحدث عن سوريا والسوريين ومعاناتهم.

واشتهرت رزق (41 عاماً)، بأدائها للعديد من أغنيات شارات أفلام الكرتون، مثل أبطال الديجيتال والبوكيمون وريمي وباص المدرسة وكابتن ماجد، وغيرها، إلى جانب إبداعاتها الفنية الأخرى ومشاركتها مع العديد من الفرق العربية والعالمية.

وتعرف رزق التي غادرت دمشق إلى فرنسا، بمواقفها المعارضة لبشار الأسد ونظامه.