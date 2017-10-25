الأمم المتحدة : عمال الإغاثة لن يدخلوا الرقة قبل إزالة الألغام

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنه ليس بإمكان عمال الإغاثة الإنسانية الدخول إلى مدينة الرقة قبل الانتهاء من إزالة الألغام، وغيرها من الذخائر غير المنفجرة المنتشرة داخل المدينة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة وحماية المدنيين المعرضين لخطر الموت، والإصابة نتيجة الذخائر غير المنفجرة المزروعة في أحياء مدينة الرقة”.

وأضاف: “على الرغم من أن عملية إزالة الذخائر غير المنفجرة ما زالت جارية، لقى تسعة أشخاص حتفهم خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء محاولتهم العودة إلى ديارهم”.

وأوضح أن “العمال الإنسانيين لن يكون بإمكانهم الوصول إلى المدينة إلا بعد الانتهاء من إزالة الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة”.

وتابع: “تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير، لحماية المدنيين وتسهيل الوصول الآمن وغير المعاق والمستدام إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء البلاد”. (ANADOLU)