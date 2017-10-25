الأناضول : قوات عراقية تستعيد السيطرة على منفذ ” ربيعة ” الحدودي مع سوريا بعد انسحاب الوحدات الكردية

الأناضول : قوات عراقية تستعيد السيطرة على منفذ ” ربيعة ” الحدودي مع سوريا بعد انسحاب الوحدات الكردية

استعادت القوات العراقية السيطرة على منفذ “ربيعة” الحدودي مع سوريا، اليوم الأربعاء، إثر انسحاب وحدات الحماية الكردية.

وأوضح العقيد في الجيش العراقي، حسن رضا، لوكالة أنباء الأناضول، أن “قوات عراقية تابعة للفرقة 15 في الجيش العراقي، تمكنت من السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي، شمال غرب الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي العراق)”.

وأوضح “رضا” أن “القوات العراقية سيطرت على المعبر بعد أن طلبت من مسلحي (ب ي د) الانسحاب إلى الجانب السوري (معبر اليعربية)، وهو ما حصل بالفعل”.

وأضاف أن “القوات العراقية انتشرت داخل المنفذ الحدودي، والمغلق منذ حزيران 2014 وتسلمت الملف الأمني فيه، بعد قرابة أسبوع من استعادتها السيطرة على ناحية ربيعة (من البيشمركة)”.

وكانت الوحدات الكردية تسيطر على جانبي المعبر، منذ انتزاع البيشمركة ناحية ربيعة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، في تشرين الأول/أكتوبر 2014، بحسب الوكالة.

ويعد المنفذ بوابة العراق الشمالية نحو سوريا. (ANADOLU)