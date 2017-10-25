الكشف عن تفاصيل اختطاف مالك مصنع سوري في مصر .. و لقاء مع السيدة المصرية التي خاضت مطاردة بطولية لإنقاذه ( فيديو )

الكشف عن تفاصيل اختطاف مالك مصنع سوري في مصر .. و لقاء مع السيدة المصرية التي خاضت مطاردة بطولية لإنقاذه ( فيديو )

كشفت مباحث القاهرة، تفاصيل محاولة اختطاف مالك مصنع سوري في مدينة نصر بمصر، عقب مطاردة بطولية قامت بها عائلة مصرية، انتهت بإنقاذه وإلقاء القبض على الخاطفين.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن “تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من الأهالي بسماعهم استغاثة أحد الأشخاص أثناء استقلاله السيارة رقم “ق ق م 524″ فى شارع عبد الرازق السنهوري، وعلى الفور دخل الأهالي في مطاردة سيارة المتهمين حتى تمكنوا من إيقاف السيارة والقبض على المتهمين وتسليمهم إلى الشرطة”.

وأضاف: “من خلال الفحص والتحريات التى باشرها المقدم وائل غانم رئيس المباحث، تبين أن السيارة يستقلها كل من عبد الله. ع. م 30 سنة صاحب مصنع ملابس سوري الجنسية، وبصحبته كل من علي. م. س 22 سنة عاطل وضُبِطَ بحوزته فرد روسي، ومحمود. ب 25 سنة عاطل”.

وقال الضحية مالك مصنع الملابس، بحسب الصحيفة، إنه أثناء استقلال سيارته أمام مصنعه بمدينة نصر، ظهر المتهمون بالسلاح الناري وأجبروه على استقلال سيارتهما، ثم قيداه بالحبال، إلا أنه استغاث بالمواطنين في الشارع وتمكنوا من إنقاذه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لرغبتهم في مساومة أسرة مالك المصنع على دفع مبلغ مالي ضخم فدية مقابل إطلاق سراحه.

وكان انتشر على نحو واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في مصر، الأحد، مقطع مصور يظهر مطاردة بطولية لعائلة مصرية، نجحت في إفشال محاولة اختطاف السوري.

وحظي فيديو المطاردة الذي نشرته “يارا علاء الدين”، مساء الأحد (23/10) -حتى الآن- بحوالي مليونين ونصف المليون مشاهدة، إلى جانب أكثر من 45 ألف مشاركة.