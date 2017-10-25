بعد مضي 13 عاماً على عدم إنجابها .. غياب للطبيب و جهل و إهمال طبي في مستشفى حكومي يودي بحياة مولود سيدة في السويداء

بعد مضي 13 عاماً على عدم إنجابها .. غياب للطبيب و جهل و إهمال طبي في مستشفى حكومي يودي بحياة مولود سيدة في السويداء

توفي جنين أثناء ولادة أمه المفاجئة، في محافظة السويداء، بسبب غياب الطبيب المناوب في المستشفى الوطني.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أمس الثلاثاء، إن السيدة (انتصار.خ)، توجهت إلى المستشفى الوطني في السويداء، في حالة ولادة إسعافية، ليتفاجأ ذووها بغياب الطبيب المختص المناوب (م.ع)، ما أدى لتدخل الطاقم الطبي في القسم، والمؤلف من الطبيبة المقيمة (هـ.ل)، والقابلات المناوبات.

وقال زوج السيدة (وائل.خ): “رغم توضيحي لجميع أفراد الطاقم الطبي بأن الجنين غير متوجه، ومطالبتهم بضرورة إجراء ولادة قيصرية عاجلة، إلا أن جميعهم لم يتجاوبوا مع مطلبي وتم الإصرار على ولادة زوجتي ولادة طبيعية”.

وتابع: “أخبرت الطبيبة المناوبة الأم أن الوقت ما يزال مبكراً، وأن أمامها أربع ساعات لحين موعد الولادة، وخرج الطاقم من الغرفة وتركوا الأم بمفردها، إلى أن خرج ظهر الجنين على مرأى من عين الأم”.

وبعد ذلك حضر الكادر الطبي، وبدؤوا على مدار ساعتين بسحب الجنين من قدميه، أصيبت الأم خلالها بثلاث حالات إغماء نتيجة محاولة إسكاتها، لينتهي الأمر باختناق الجنين وموته.

وأضاف الزوج أنه لولا الاستعانة بالطبيب مازن الشاطر، والذي كان خارج مناوبته، لكانت الكارثة أكبر، لأن الجنين المتوفى كان ما زال ملتصقا برحم الأم، ولولا تدخله وفصل الجنين وإخراجه لما تم إنقاذ زوجته، وذلك عند الساعة الثانية والنصف صباحاً.

وقام الزوج برفع دعوى لنقابة الأطباء، ضد المستشفى والكادر الطبي الذي رفض إجراء عملية قيصرية للأم، وعدم الاتصال بطبيب مختص إلا بعد وفاة الجنين ودخول الأم، التي مضى عليها 13 عاماً دون إنجاب، مرحلة الخطر.