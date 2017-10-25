عضو المجلس الرئاسي في البوسنة خلال زيارة لمخيم للاجئين السوريين : تذكرنا آلامنا عندما وصلت إلينا صور المأساة من سوريا

عضو المجلس الرئاسي في البوسنة خلال زيارة لمخيم للاجئين السوريين : تذكرنا آلامنا عندما وصلت إلينا صور المأساة من سوريا

زار عضو المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش، الأربعاء، مخيماً للاجئين السوريين في ولاية شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

وقال بيغوفيتش، خلال كلمه له أمام اللاجئين في مخيم “حران” بالولاية، “لا أحد يستطيع أن يفهمكم بقدر البوسنيين”.

وأضاف “لقد تذكرنا آلامنا ومآسينا عندما وصلت إلينا أولى صور المأساة والآلام من سوريا”.

وأشار إلى أنه إبان الحرب البوسنية، جرى تهجير نصف الشعب البوسني من مناطقهم، حيث بقي الرجال فقط للدفاع عن مدنهم. (ANADOLU)