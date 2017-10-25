عضو المجلس الرئاسي في البوسنة خلال زيارة لمخيم للاجئين السوريين : تذكرنا آلامنا عندما وصلت إلينا صور المأساة من سوريا

25 أكتوبر، 2017
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زار عضو المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش، الأربعاء، مخيماً للاجئين السوريين في ولاية شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

وقال بيغوفيتش، خلال كلمه له أمام اللاجئين في مخيم “حران” بالولاية، “لا أحد يستطيع أن يفهمكم بقدر البوسنيين”.

وأضاف “لقد تذكرنا آلامنا ومآسينا عندما وصلت إلينا أولى صور المأساة والآلام من سوريا”.

وأشار إلى أنه إبان الحرب البوسنية، جرى تهجير نصف الشعب البوسني من مناطقهم، حيث بقي الرجال فقط للدفاع عن مدنهم. (ANADOLU)

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رأيان على “عضو المجلس الرئاسي في البوسنة خلال زيارة لمخيم للاجئين السوريين : تذكرنا آلامنا عندما وصلت إلينا صور المأساة من سوريا”

  1. نعم عندما رايناك يا سيد عزت لقد تذكرنا الالم و التنكيل و التشريد و القتل الذي حل بالبوسنيين و المذبح و خاصة مذبحة سربر نيتشا و تذكرنا ايضا القاتل و المعتدي الذي هو نفسه اليوم يقوم الان عندنا بتتمة المشوار بالذبح و التدمير بشعب سوريا و الذي لا يشبع من القتل و التدمير الا وهو الروسيين و الصرب و الايرانيين لا بارك الله فيهم

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  2. نفس سيناريو البوسنة يعاد الان في سوريا من قبل روسيا و ايران للاسف :تدمير تقتيل تدمير تشريد مجلس امن فيتو تقصي حقائق مماطلة انتاج كذب

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