في أهم المناطق التجارية بضواحي بيروت .. ” شبيحة لبنانيون ” يعتدون بالضرب على السوريين أمام أعين الشرطة دون تدخل ! ( فيديو )

نشرت صفحة “وينيه الدولة” اللبنانية، الأبرز في تغطية أخبار الحوادث في لبنان، في فيسبوك، مقطعاً صادماً يظهر ثلاثة شبان لبنانيين يعتدون بالضرب المبرح على عامل سوري، في منطقة الدورة، ببرج حمود، إحدى ضواحي العاصمة بيروت.

وأظهر المقطع المصور تعرض السوري للضرب منتصف النهار، ووسط الشارع، أمام حشود كبيرة، اكتفت بالمشاهدة دون أن يتدخل أحد لنجدته وتخليصه من أيديهم.

وأضافت الصفحة أن الاعتداء على السوري وقع في ظل “غياب أي تدخل كما يظهر الفيديو، من شرطة بلديتها (برج حمود)، الذين كانوا يشاهدون ما حصل”.

وقالت الصحفة إن عدداً من الشبان يقدر عددهم بالعشرات، قاموا بتشكيل عصابات للسيطرة على منطقة الدورة، حيث تقوم بالتشبيح على المحلات والأهالي والاعتداء على العمال السوريين، وكل ذلك أمام أعين الشرطة، ومن دون تدخل حازم من الأجهزة الأمنية.

وأضافت أن هذه العصابات تمنع من يحمل الجنسية السورية من التواجد ضمن نطاق “دولتها”، تحت أعين الأجهزة الأمنية، وبقبول من مراكز شرطتها.

يذكر أن برج حمود تعتبر مركزاً كبيراً للبنانيين من أصل أرمني.