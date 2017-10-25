في أهم المناطق التجارية بضواحي بيروت .. ” شبيحة لبنانيون ” يعتدون بالضرب على السوريين أمام أعين الشرطة دون تدخل ! ( فيديو )

25 أكتوبر، 2017
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نشرت صفحة “وينيه الدولة” اللبنانية، الأبرز في تغطية أخبار الحوادث في لبنان، في فيسبوك، مقطعاً صادماً يظهر ثلاثة شبان لبنانيين يعتدون بالضرب المبرح على عامل سوري، في منطقة الدورة، ببرج حمود، إحدى ضواحي العاصمة بيروت.

وأظهر المقطع المصور تعرض السوري للضرب منتصف النهار، ووسط الشارع، أمام حشود كبيرة، اكتفت بالمشاهدة دون أن يتدخل أحد لنجدته وتخليصه من أيديهم.

وأضافت الصفحة أن الاعتداء على السوري وقع في ظل “غياب أي تدخل كما يظهر الفيديو، من شرطة بلديتها (برج حمود)، الذين كانوا يشاهدون ما حصل”.

وقالت الصحفة إن عدداً من الشبان يقدر عددهم بالعشرات، قاموا بتشكيل عصابات للسيطرة على منطقة الدورة، حيث تقوم بالتشبيح على المحلات والأهالي والاعتداء على العمال السوريين، وكل ذلك أمام أعين الشرطة، ومن دون تدخل حازم من الأجهزة الأمنية.

وأضافت أن هذه العصابات تمنع من يحمل الجنسية السورية من التواجد ضمن نطاق “دولتها”، تحت أعين الأجهزة الأمنية، وبقبول من مراكز شرطتها.

يذكر أن برج حمود تعتبر مركزاً كبيراً للبنانيين من أصل أرمني.

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8 آراء على “في أهم المناطق التجارية بضواحي بيروت .. ” شبيحة لبنانيون ” يعتدون بالضرب على السوريين أمام أعين الشرطة دون تدخل ! ( فيديو )”

  1. لعنة الله عليكم يا كلاب حزب الشيطان ..في لبنان مليون سوري لازم مع بعضكم وتلعنو كل كلب شبيح يفكر يغلط على سوري ..الدنيا دوارة وراح تتحساسبو يا كلاب ايران

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  2. شكرا سيادة اللبنانيين ….. سجلناها دين برقبتنا ….. والسداد قريبا بإذن الله …. والله شاهد

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  3. حسبي الله ونعم الوكيل بكرة يالبنانيون لا تجدوا من يلمكم نش الشوارع علما بانكم متعودين اصلا على الرمي فى الشوارع يا ما اتعمل فيكم واتمسح بكرامتك الارض وكنتم بلا دولة وهتبقوا بدون دولة لا استقرار ولا امن هتعيشوا فيه فاتعظوا واتعلموا بالايام الماضية ده انتم واقفين على شعره وتلاقى لبنان دي ولعت فاتقوا الله يا اهل لبنان علما باننى اعرف ناس لبنانية كتير بس الكويس قليل

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  4. يا لل المفارقة

    الكويت احتله صدام حسين البعثي العراقي الدكتاتور

    لبنان احتله حافظ الاسد البعثي السوري الدكتاتور

    الشعب الكويتي ليس له حقد مع الشعب العراقي حقده على الدكتاتور و هذا هو الصواب
    الشعب اللبناني يحقد و يكره الشعب السوري و لا يحقد على الدكتاتور البعثي السوري

    عجائب

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  7. أقسم بالله عائلة الأسد كانت قليلة عليكم والله العظيم أكتر ناس عرفوا دواكم هنن عائلة الأسد، معلش الزمن دوار .

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