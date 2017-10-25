كالفرق بين هذا و ذاك .. ولي عهد السعودية : هذا ما سيتم العمل عليه في مشروع ” نيوم ” ( فيديو )

كالفرق بين هذا و ذاك .. ولي عهد السعودية : هذا ما سيتم العمل عليه في مشروع ” نيوم ” ( فيديو )

فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المشاركين في منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض، يوم الثلاثاء، بطريقة مبسطة لفكرة مشروع “نيوم”.

وأخرج بن سلمان، خلال جلسة حوارية في المنتدى، من جيبيه هاتفين: جهاز ذكي والآخر تقليدي، وأوضح أن ما ستكون عليه منطقة “نيوم” هو بمثابة الفرق بين هذا الجهاز وذاك.

وتساءل: “ما هو نيوم بشكل مختصر؟”، وأجاب قائلا: “الفرق الذي سيكون في منطقة نيوم، هو مثل الفرق بين هذا الهاتف وهذا الهاتف، هذا ما سوف نعمله في داخل نيوم”.

وكان بن سلمان، أعلن، في وقت سابق، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع “نيوم” الاستثماري.

وقال إن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراضٍ من الأردن ومصر، مشيراً إلى أن مشروع “نيوم”، يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية.

وستركز منطقة نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة هي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لبقية القطاعات. (SPUTNIK)