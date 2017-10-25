كالفرق بين هذا و ذاك .. ولي عهد السعودية : هذا ما سيتم العمل عليه في مشروع ” نيوم ” ( فيديو )

25 أكتوبر، 2017
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فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المشاركين في منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض، يوم الثلاثاء، بطريقة مبسطة لفكرة مشروع “نيوم”.

وأخرج بن سلمان، خلال جلسة حوارية في المنتدى، من جيبيه هاتفين: جهاز ذكي والآخر تقليدي، وأوضح أن ما ستكون عليه منطقة “نيوم” هو بمثابة الفرق بين هذا الجهاز وذاك.

وتساءل: “ما هو نيوم بشكل مختصر؟”، وأجاب قائلا: “الفرق الذي سيكون في منطقة نيوم، هو مثل الفرق بين هذا الهاتف وهذا الهاتف، هذا ما سوف نعمله في داخل نيوم”.

وكان بن سلمان، أعلن، في وقت سابق، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع “نيوم” الاستثماري.

وقال إن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراضٍ من الأردن ومصر، مشيراً إلى أن مشروع “نيوم”، يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية.

وستركز منطقة نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة هي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لبقية القطاعات. (SPUTNIK)

 

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رأيان على “كالفرق بين هذا و ذاك .. ولي عهد السعودية : هذا ما سيتم العمل عليه في مشروع ” نيوم ” ( فيديو )”

  1. قام بتجهيز الهواتف في جيبه .. حيث كانت الأسئلة معدة سلفآ .. لا يوجد مسئول بهذه الأهمية يحمل في جيبه ” هاتف قديم ” !! على كل حال المشروع وهمي .. وهو أحد المفرقعات الإعلامية لمحمد بن سلمان .. لا يمكن بالعقل والمنطق أن تطلق مشروع يشمل أراضي دول مجاورة مثل الاْردن ومصر دون أن تطلب الإذن من هذه الدول على الأقل !! ذكرني هذا المشروع الوهمي بمشروع وهمي أخر سبق أن أعلن عنه بن سلمان في عام 2015 .. وهو مشروع ” التحالف الاسلامي ” الذي أعلن عنه بن سلمان دون أن يأخذ الإذن من الدول الاسلامية .. والنتيجة فشل مشروع التحالف الاسلامي !!
    لا يمكن الحصول على الشعبية عن طريق ” المفرقعات الإعلامية ” .. لابد من تقديم شيء ملموس للناس حتى تحصل على الشعبية .

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  2. الاْردن ومصر لم يصدرو بيانات ترحب بهذه المشروع لانهم يعرفون أنه مشروع ” غير حقيقي ” !

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