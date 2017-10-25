ممثل بريطاني يقاتل مع الوحدات الكردية ينتقم من هجوم ” داعش ” على مدينته بالاستماع لأغنية في الرقة ( فيديو )

ممثل بريطاني يقاتل مع الوحدات الكردية ينتقم من هجوم ” داعش ” على مدينته بالاستماع لأغنية في الرقة ( فيديو )

وجه الممثل البريطاني “مايكل إنرايت” رسالة تحدٍ لتنظيم “داعش” عبر الاستماع لأغنية “بانغ بانغ” للأمريكية أريانا غراندي، في مدينة الرقة.

وظهر إنرايت، المولود في مدينة مانشستر، التي شهدت هجوما إرهابيا في 22 مايو/أيار الماضي، استهدف حفلا لغراندي، راح ضحيته 22 شخصا، في مقطع فيديو، وهو يقف وسط الدمار، حاملا في يده هاتفه وسلاحه.

وقال: “جاؤوا إلى مدينتي، وحاولوا إسكات أريانا غراندي، التي يجب أن تكون أول من يغني بعدما طردوا”، وأضاف: “لم تتمكنوا من إسكاتها، ولا إغلاق مدينتي، جئت إلى عقر داركم وصدحت “بانغ بانغ”، بينما أنتم تولون الأدبار، لتعود الحرية مجددا، ويعلو صوت الموسيقى”.

ووجه الممثل المعتزل رسالة لأريانا، من مسرح عمليات الذبح الجماعية التي كان ينفذها التنظيم، قائلا: “هذه أول حفلة غنائية لك هنا، باركك الله”. (RT)