العبادي : لا بديل عن إلغاء الاستفتاء .. و سنخضع كامل العراق لسلطة الدولة

العبادي : لا بديل عن إلغاء الاستفتاء .. و سنخضع كامل العراق لسلطة الدولة

تعهد رئيس الوزراء العراقي بـ “إخضاع” إقليم كردستان العراق لسلطة الدولة العراقية.

وفي بيان على صفحته على فيسبوك، جدد حيدر العبادي المطالبة بإلغاء استفتاء الإقليم على الانفصال عن العراق.

وجاء بيان العبادي بعد يوم من عرض حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء والدخول في حوار مع بغداد.

وكانت سلطات الإقليم قد أجرت أواخر الشهر الماضي استفتاء قالت إنه أسفر عن تأييد غالبية كاسحة من المصوتين على الانفصال عن العراق.

وتصر بغداد على أن الاستفتاء غير دستوري، وتقول إنها لن تدخل في أي حوار أو مفاوضات مع حكومة الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء.

وقال العبادي “استراتيجيتنا هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة”.

وأضاف “حذرنا من إجرائه (الاستفتاء) لكن دون جدوى”. (BBC)