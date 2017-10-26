المغنية اللبنانية إليسا تسخر من مواطنتها ميريام فارس ( فيديو )

بعد ساعات قلائل على انتشار فيديو ساخر من الفنانة اللبنانية #ميريام_فارس ، شاركت المغنية #أليسا الفيديو نفسه وأعادت نشره على حسابها في “تويتر”.

وانتشرت صورة إعادة النشر، التي قامت بها أليسا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المستخدمون أن أليسا تشارك في حملة السخرية من فارس، التي ظهرت راقصة بفستان أبيض، شبهه كثيرون بأنه يشبه “آلة غسل السيارات”، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، واعتبر بعضهم أن طريقة موازنة رقص ميريام للغسالة الأوتوماتيكية هي التي أعجبت أليسا، بينا رأى بعضهم الآخر أنها أرادت السخرية بطريقة غير مباشرة من ذوق ميريام فارس بالموضة.