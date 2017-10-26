حقيقة خبر ” وفاة طفلة في دمشق بعد أن ضربها والدها لتقصيرها بواجباتها المدرسية “

حقيقة خبر ” وفاة طفلة في دمشق بعد أن ضربها والدها لتقصيرها بواجباتها المدرسية “

تداولت صفحات وشبكات إخبارية موالية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوراً قيل إنها لطفلة صغيرة قتلت على يد والدها في دمشق، لتقصيرها بواجباتها المدرسية.

بعد التحقق من الخبر، تبين أنه صحيح، ولكنه حدث في مصر، وليس في سوريا (دمشق).

وكانت وسائل إعلام مصرية وعربية قالت، يوم الخميس الماضي (19/10)، إن طفلة مصرية تبلغ من العمر 5 سنوات، لقيت مصرعها بعد تعذيبها على يد والدها، عقاباً لها على عدم أدائها لواجب مدرسي في الحضانة.

وألقت الشرطة المصرية (قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة جنوبي القاهرة) على الأب الذي اعترف بضربه لابنه، دون أن يقصد قتلها.