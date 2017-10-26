شاب سوري ينقذ فتاة تركية من الموت غرقاً في تركيا ( فيديو )

قام شاب سوري بإنقاذ فتاة تركية حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر، بمدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وذكرت صحيفة “ملييت” التركية، الخميس، بحسب ماترجم عكس السير، أن الشابة التركية (سيلين – أ . 19 عاماً) حاولت الانتحار عبر رمي نفسها في نهر سيهان، من فوق جسر “يافوزلار أسما” الذي يربط بين حي رشاد بيه، وحي يافوزلار في مدينة أضنة.

وتصادفت محاولتها مع مرور الشاب السوري علي العلو (22 عاماً)، فما كان منه إلا أن أسرع دون أي تردد أو تفكير، بحسب الصحيفة، وقفز خلفها في المياه، ونجح بإنقاذها بعد أن كانت على وشك الغرق.

وحضرت قوات الشرطة، وفرق الإسعاف إلى موقع الحادثة، وتبين أن الشابة كانت ترغب بالانتحار نتيجة إكراه عائلتها لها على الزواج من شخص لاترغب به.

وقالت الصحيفة إن الشاب السوري، كان قدم من حلب إلى تركيا قبل 4 سنوات، ونقلت عنه قوله: “كانت الفتاة تبكي على حافة الجسر، حاولنا مساعدتها إلا أنها رفضت، ومن ثم ألقت بنفسها في المياه فألقيتُ بنفسي خلفها على الفور ونجحت في إنقاذها”.